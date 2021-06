Loki, QUEL personaggio è morto davvero? Ecco perché potrebbe essere ancora vivo

Il quarto episodio di Loki ha portato sé diverse importanti rivelazioni e colpi di scena, tra cui un finale segreto post-credit e la morte di un importante personaggio. Ma sarà davvero definitiva?

Attenzione, seguono spoiler sulla puntata.

Dopo un inizio difficile, nel corso dell'episodio Loki è riuscito a riconquistare la fiducia dell'agente Mobius (Owen Wilson) rivelandogli la vera natura della TVA e dei suoi agenti. Sfortunatamente per lui, tuttavia, la loro nuova collaborazione è stata interrotta dai minutemen dell'agenzia, che hanno "falciato" Mobius con uno dei loro potenti bastoni.

Neanche il tempo per dispiacersi della morte di uno dei personaggi più apprezzati dai fan, tuttavia, che la scena post-credit rivela che Loki - anche lui falciato dagli agenti - non è morto, bensì è stato trasportato in una misteriosa dimensione in cui si ritrova faccia a faccia con altre tre versioni di se stesso, lasciando dunque intendere che Mobius potrebbe aver subito lo stesso destino.

Per ulteriori chiarimenti non ci resta che attendere la quinta e penultima puntata di Loki, che stando a Tom Hiddleston firmerà un grande passo avanti per la serie dopo quanto già accaduto nell'episodio 4.

Voi cosa ne pensate del destino di Mobius? Fatecelo sapere nei commenti. Qui potete trovare la recensione di Loki 1x04.