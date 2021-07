Loki, la reazione di Tom Hiddleston all'annuncio della stagione 2: 'Non vedo l'ora!'

A sorpresa, ma neanche troppo, i Marvel Studios hanno approfittato della sezione post-credit di Loki per annunciare ufficialmente l'arrivo di una stagione 2 della serie incentrato sul Dio dell'Inganno, e ora è arrivata la prima reazione da parte di Tom Hiddleston.

"Sono davvero grato che abbiamo avuto modo di fare la prima stagione, e non sono ancora abbastanza in grado di realizzare che possiamo farne un'altra" ha commento l'attore britannico nell'annuncio pubblicato da Marvel.com. "Sono eccitato dalle possibilità che ci offre. Ne stiamo già parlando molto, molto a fondo. Non vedo l'ora di iniziare."

Hiddleston ha poi aggiunto: "Voglio solo dire grazie al pubblico perché senza di loro non saremmo in grado di fare una stagione 2. Spero che la prima stagione abbia riservato tante sorprese. E penso che la seconda stagione ne regalerà ancora di più."

In attesa di sapere le prime informazioni sul nuovo arco narrativo di Loki, oltre che sull'impatto che il finale di stagione ha avuto sul resto del Marvel Cinematic Universe, vi ricordiamo che la saga proseguirà ad agosto con l'arrivo della serie animata What... If?, mentre entro la fine del 2021 dovrebbe arrivare sia Hawkeye che Ms. Marvel.



