Loki: a reazione di Tom Hiddleston ai molteplici Loki esistenti nell'MCU!

Tra i numerosi indizi suggeriti dal primo episodio di Loki, c'è stato anche quello dell'esistenza di più di un solo Loki all'interno del vasto multiverso che caratterizza il Marvel Cinematic Universe, con la TVA incaricata di supervisionare il corretto flusso del tempo ed evitare che qualunque "variante" sconvolga questo flusso precisissimo.

In una recente intervista, proprio Tom Hiddleston ha rivelato la sua reazione una volta venuto a sapere di non essere l'unico Loki esistente nel vasto Marvel Cinematic Universe e nel suo multiverso. "Beh sapete come si dice, che noi conteniamo moltitudini, l'ho trovato come uno degli aspetti più sfaccettati di questo personaggio che spesso abbiamo visto andare in conflitto con se stesso e questa è stata una parte piacevole nell'interpretarlo. E ora avere questa molteplicità interna esteriorizzata in questo modo è accattivante".

Ovviamente il finale del primo episodio di Loki ha aperto la strada al prima enigma della serie, ma anche altri momenti sono stati tra i più sconvolgenti, dall'introduzione teorica del multiverso alla TVA fino ad arrivare al video introduttivo di Miss Minutes.

Proprio sul villain della serielo showrunner Michael Waldron ha spiegato di non poter ancora rivelare l'identità del suo personaggio, arrivando addirittura a non voler confermare nemmeno il coinvolgimento dello stesso Richard E. Grant nello show, anche se è qualcosa di ufficioso che sappiamo da mesi. Dice infatti Waldron:



"Credetemi quando vi dico che nessuno vuole sapere chi sta interpretando Richard E. Grant. Siamo fortunati ad averlo nello show - sempre SE sarà davvero nello show, ma ho sentito così. Dovete continuare a guardare la serie e scoprirlo. Volevamo davvero che l'esperienza della visione di Loki fosse inaspettata e in costante mutamento di forma, proprio come il suo protagonista".