Loki da record: è il season finale più visto per uno show del Marvel Cinematic Universe!

Puntando alla conquista del piccolo schermo Marvel sembra aver fatto ancora una volta la scelta giusta: sin dall'esordio di WandaVision gli show MCU si sono rivelati dei veri e propri campioni d'ascolti al pari dei loro corrispettivi cinematografici, ma Loki sembra in tal senso aver fatto ancora meglio delle previsioni.

Lo show che ha cambiato radicalmente la timeline del Marvel Cinematic Universe ha tenuto milioni di fan incollati allo schermo in particolar modo durante il suo season finale, che con l'esordio di Kang il Conquistatore e la creazione del multiverso si pone come un passaggio fondamentale verso il futuro del franchise.

L'episodio conclusivo della serie, non a caso, è risultato il più visto dei season finale targati Marvel Cinematic Universe: nei soli Stati Uniti, infatti, l'episodio finale di Loki è stato visto da 1.9 milioni di spettatori nel corso dei giorni immediatamente successivi all'esordio (il range considerato è 14-18 luglio), superando agevolmente gli 1.7 milioni del finale di WandaVision e gli 1.4 del finale della più modesta The Falcon and the Winter Soldier.

Un risultato che lascia dunque ben sperare per la seconda stagione dello show con Tom Hiddleston! A proposito: secondo un'assurda teoria, l'attore di Loki sarebbe il vero Dio dell'Inganno sotto copertura. Sarà vero?