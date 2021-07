Loki, la regista conferma l'identità di Kang il Conquistatore

Il finale di stagione di Loki ha introdotto il prossimo grande villain del Marvel Cinematic Universe: Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors. Tuttavia, lo ha fatto in maniera inaspettata in un modo che pochi fan della Marvel si sarebbero mai aspettati.

Il finale ci ha presentato Kang attraverso una delle sue varianti. Jonathan Majors ha chiaramente fatto un cameo nell'episodio 6 di Loki, ma chi stava interpretando è stato un grande dibattito.



La regista di Loki, Kate Herron, ha risposto a questa domanda in una recente intervista in cui ha affrontato l'attuale confusione su chi ha interpretato Jonathan Majors nel finale di Loki.

Molti fan del MCU lo hanno chiamato "Kang", con grande dispiacere di alcuni irriducibili della Marvel Comics. Il costume di Majors era un chiaro richiamo al villain della Marvel Comic Immortus, una variante più vecchia di Kang che diventa il padrone del tempo dopo che la Time Variance Authority è scomparsa.

L'obiettivo di Immortus era quello di sconfiggere la sua variante più giovane di Kang dalla conquista del tempo. Tuttavia, il nome "Colui che resta" appartiene anche a un personaggio della Marvel Comics: l'ultimo direttore della TVA che vive nella Cittadella alla Fine dei Tempi.



Quindi quale personaggio Marvel abbiamo avuto nel finale di Loki? Ecco cosa ha detto Herron:



"È un po' come Sylvie, giusto? È un personaggio unico in relazione alla nostra storia. Colui che Rimane è nei fumetti, ma la versione nel nostro show era molto diversa. È più vicino a Immortus, ma è un personaggio unico per la nostra storia. Kang è una variante di quel personaggio".



In altre parole: da tutti i lati del dibattito i fan hanno ragione, ma nessuno di loro ha del tutto ragione. Kang è la variante di un personaggio che sembra essere un composto di vari personaggi Marvel Comics.

Ormai qualsiasi fan di lunga data del MCU conosce bene questo gioco: i Marvel Studios hanno sempre preso il materiale originale dei fumetti Marvel e lo hanno semplificato in concetti e/o personaggi che sono più facili da capire per un pubblico più ampio e potrebbe essere questo il caso.



