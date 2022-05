Loki, la regista Herron risponde alle critiche sulla bisessualità del Dio dell'Inganno

A pochi giorni dall'inizio delle riprese di Loki 2, la regista Kate Herron risponde alle polemiche sollevate dallo sceneggiatore britannico Russell T Davies, noto per essere stato l'artefice del rilancio di Doctor Who, che ha criticato il modo in cui è stata rivelata la bisessualità di Loki nell'omonima serie Marvel.

Di recente sono tornate a galla le dichiarazioni di Davies, che aveva criticato la scelta di rivelare la bisessualità di Loki, giudicandola "un gesto ridicolo, vile e debole". Dopo il recente commento di Tom Hiddleston (che ha detto al The Guardian: "Spero abbia un significato per molti"), è il turno della regista della prima stagione della serie del Marvel Cinematic Universe.

La Herron, che si identifica come queer, ha dichiarato: "Non nego che ci dovrebbero essere anche storie più grandi da raccontare ma - seppure abbia diritto a dire la sua - sono molto orgogliosa di ciò che abbiamo fatto nello show. Russell è un mio eroe, ma come ho detto, spero di aver almeno aperto uno spiraglio che possa far entrare molte altre storie".

La regista ha rivelato anche che dopo una conversazione con i Marvel Studios per tornare a dirigere la stagione 2 di Loki, ha deciso di non tornare a bordo del progetto: "Ho fatto parte dello show per tre anni in tutto" ha dichiarato Herron a Variety. "Sento di aver già dato il massimo, di aver dato tutta me stessa per Loki. Penso che qualcuno di nuovo e fresco potrà realizzare un'ottima nuova stagione".

Kate Herron ha ricordato anche uno dei suoi primi incontri con Tom Hiddleston, una passeggiata in un parco di New York durante la quale hanno dovuto parlare in codice per evitare orecchie indiscrete: "C'era qualcuno che correva vicino a noi, facendo finta di allenarsi e avevamo capito che ci stava ascoltando. Non potevamo dire 'Loki', quindi parlavamo di 'Arnold che entra in un edificio speciale'". Inoltre, ha ricordato l'ultimo giorno di riprese di Loki, durante il quale Hiddleston "ha fatto un bellissimo discorso ringraziando tutti uno a uno".

Oltre all'addio di Kate Herron, Loki 2 ha cambiato showrunner: fuori Michael Waldron, dentro Eric Martin, a causa degli impegni del primo con il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia e con il possibile ritorno degli X-Men.