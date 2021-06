Loki: la regista KaTe Herron vorrebbe dirigere il prossimo film di Spider-Man!

Mentre l'autore Michael Waldron continua ad anticipare l'importanza della serie Loki per il futuro del Marvel Cinematic Universe, la regista dello show Kate Herron ha espresso un particolare desiderio a tema Marvel Studios.

Parlando con The Playlist, infatti, la regista ha svelato che il suo personaggio Marvel preferito è Spider-Man e che in futuro coglierebbe al volo l'opportunità di dirigere un film con Peter Parker: "Sono una grandissima fan di Spider-Man", ha detto la Herron. "Sarebbe un sogno per me poter dirigere un film. Penso che Tom Holland sia fantastico nella parte e mi è davvero piaciuta la sua versione del personaggio".

La Herron ha diretto tutti e sei gli episodi di Loki, nuova serie Marvel Studios che ha debuttato sul servizio di streaming on demand Disney+ lo scorso mercoledì. Il franchise di Spider-Man continuerà con Spider-Man: No Way Home in arrivo questo dicembre, col trailer tanto atteso dai fan che potrebbe arrivare proprio dopo la conclusione di Loki secondo alcune teorie molto popolari sul web in queste ore: secondo quanto riferito nei giorni scorsi i due progetti sono strettamente collegati tra loro, e insieme a WandaVision e al futuro Doctor Strange in the Multiverse of Madness comporranno una sorta di mini-arco narrativo destinato a sconquassare la realtà del MCU.

Volendo spezzare una lancia in favore del sogno della Herron, tra l'altro, è già stato annunciato che il regista della saga di Spider-Man Jon Watts dopo No Way Home si sposterà alla guida del reboot dei Fantastici Quattro, lasciando dunque vacante la sedia del regista del franchise con Tom Holland: al momento non si conoscono i piani per il futuro della saga, saga ricordiamo gestita tra Marvel Studios e Sony Pictures, ma chissà che la Herron non possa avere una chance prossimamente, soprattutto grazie alla prova di forza dimostrata con Loki.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!