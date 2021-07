Loki, la regista parla finalmente dell'easter-egg dedicato ai vampiri e a Blade

Nel corso del suo quarto episodio la serie tv di Disney+ Loki ha introdotto i vampiri nel Marvel Cinematic Universe, con un riferimento nient'affatto velato anche ai Titani.

Ora, a diversi giorni dalla messa in onda della puntata e in preparazione all'arrivo del quinto (e penultimo) episodio, la regista Kate Herron ha parlato per la prima volta dei due easter-egg. E, stando alle sue dichiarazioni, si evince che quella particolare battuta è stata voluta direttamente da Kevin Feige: "Direi che dovreste chiedere a Kevin Feige" ha detto la regista, "questo è sicuramente qualcosa che ha a che fare con la Marvel", ha riflettuto.

Questa non è una novità per i nuovi registi dei Marvel Studios, soprattuto per coloro chiamati a dirigere le serie televisive distribuite da Disney+, che come sappiamo sono direttamente collegate ai film per il grande schermo: a tirare i fili, infatti, c'è sempre Kevin Feige, e nello specifico di una serie tv come Loki, che a quanto pare dovrà avere forti ripercussioni sul futuro del franchise, è stato chiaro fin da subito che quel dialogo è stato inserito allo scopo di stuzzicare i fan del MCU in vista del film di Blade, attualmente in produzione con Mahershala Ali nei panni del protagonista.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Sophia di Martino sugli ultimi due episodi di Loki: ricordiamo che la serie tornerà con una nuova puntata mercoledì prossimo su Disney+.