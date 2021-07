Loki, la regista parla dell'impatto di QUEL personaggio sul futuro del MCU

L'episodio finale della prima stagione di Loki si è rivelato più importante del previsto non solo in vista della continuazione della serie, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il suo impatto sul resto del Marvel Cinematic Universe. Attenzione, seguono spoiler.

Ci riferiamo ovviamente al debutto di Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors, personaggio che sembra ormai destinato a diventare il villain principale della prossima (o prossime) fasi della saga dei Marvel Studios. Ne ha parlato di recente anche la regista Kate Herron, che ha commentato le responsabilità di introdurre un personaggio di tale caratura nel franchise.

"Prepara il tavolo per le uscite future. É stata una grande responsabilità e un privilegio poter portare quel personaggio sullo schermo. È un cattivo molto diverso da Thanos", ha spiegato la Herron a Marvel.com. "Ricordo ciò che ho pensato quando mi sono proposta per dirigere la serie: 'Sarebbe fantastico se riuscissimo a farlo'. Ma le cose possono cambiare in un batter d'occhio. Ho pensato 'Beh, forse cambieranno le cose e diranno che non ci è più permesso'. Ma non è successo. Questo è ciò che rende così eccitanti queste serie TV, il fatto che si interconnettono con i film in grande stile. L'ho trovato davvero eccitante, non solo come fan ma anche come filmmaker."

In attesa di sapere di più sulle ramificazioni del Multiverso create a causa degli eventi della serie, magari grazie allo sfuggente trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, vi ricordiamo che Jonathan Majors riprenderà i panni di Kang anche in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.