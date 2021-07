Loki, la regista parla delle scene eliminate e della storie di Frog Thor

Mentre attendiamo di capire quando tornerà Loki con la sua annunciata seconda stagione e chi sostituirà Kate Herron alla regia dei nuovi episodi, la regista dello show Marvel Studios su Disney+ è tornata a parlare della serie con Comicbook.com di alcuni easter egg e sequenze eliminate della prima stagione.

Discutendo ad esempio della sequenza eliminata di King Loki, la Herron ha spiegato:



"Penso che questo sia stato il taglio più grande della serie, ma comunque c'è sempre una certa percentuale di restringimento delle scene, no? Personalmente amo l'improvvisazione, quindi gli attori improvvisano e tu prendi le parti che vuoi usare o che ti piacciono di più. Penso però che il taglio della sequenza di King Loki sia davvero la cosa più grande che abbiamo fatto. Abbiamo rimodellato un po' il Crater Lake, che è il lago in cui vanno Loki e Sylvie, ma ci sono stati anche diversi cambi strutturali in fase di montaggio".



E ha continuato:



"Con l'inizio del quarto episodio e il rimodellamento del terzo, abbiamo dovuto sistemare alcune cose. Ma lo abbiamo tagliato perché sostanzialmente era soprattutto un riferimento a Frog of Thunder, che era divertente ma fine a se stesso. Sembrava non lo stessimo trattando con rispetto, e abbiamo cambiato percorso".



Vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Loki.