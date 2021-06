Loki, la regista ricorda: 'Il mio amore per Marvel nasce dalla serie animata degli X-Men'

La scelta di Kate Herron per la regia di Loki non è stata casuale: la regista dello show con Tom Hiddleston è animata da una vera e radicata passione per l'universo Marvel, nata quando la nostra era praticamente una bambina e in TV trasmettevano gli episodi di una serie che sembra averla profondamente segnata.

La regista, che si è recentemente espressa sul ruolo di Sophia Di Martino in Loki, ha infatti ricordato quanto la serie animata degli X-Men andata in onda tra il 1992 e il 1997 abbia contribuito a far nascere in lei l'amore per gli eroi Marvel.

"Il mio primo approccio con il mondo Marvel fu l'amore per la serie animata degli X-Men durante la mia crescita. Ricordo di aver sciolto i capelli di una delle mie bambole tentando di trasformarla in Tempesta, ho sempre giocato agli X-Men con i miei giocattoli. Penso che l'empatia con loro sia nata per il loro essere degli outsider" sono state le parole di Kate Herron.

La regista di Loki ha poi parlato del lavoro svolto da Disney con l'MCU: "Come tutti ho ammirato Kevin Feige metter su quest'incredibile universo anno dopo anno e film dopo film. Ho incontrato Loki grazie a Thor, ma l'ho amato anche nei fumetti, ho davvero apprezzato il lavoro svolto in questi ultimi dieci anni con gli archi narrativi di questi personaggi". A proposito del Dio dell'Inganno, intanto: qualche giorno fa Tom Hiddleston è tornato a parlare della sessualità di Loki.