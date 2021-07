Loki, persino la regista è rimasta scioccata dall'inclusione di un elemento nella serie

La prima stagione della serie tv Marvel dedicata al Dio dell'Inganno è giunta al termine, con tanto di cliffhanger e la promessa di tornare con nuovi episodi in un futuro non ben definito. Ma Loki ha saputo stupire fin dal suo primo episodio, e non solo i fan... La regista Kate Herron rivela qual è quell'elemento che ha scioccato anche lei.

Tra i fattori che si possono ascrivere al grande di successo di Loki c'è senz'altro un solido episodio pilota, che ha saputo efficacemente catturare l'attenzione degli spettatori e porre le basi per ciò che sarebbe poi accaduto nel resto della serie.

E uno dei momenti più significativi dell'episodio è stato senz'altro quello in cui, nel cassetto di un impiegato della TVA (Casey), sono comparse una miriade di Gemme dell'Infinito, utilizzate il più delle volte "come dei fermacarte".

Ovviamente, le implicazioni della scena non sono passate inosservate, e tutti abbiamo reagito più o meno Loki in quel momento... Inclusa la regista della serie, Kate Herron.

"[Quella scena] era già nello script di Michael che mi ha dato quando abbiamo dovuto presentare il pitch [per la regia]" ha rivelato la Herron ai microfoni di Variety "Ricordo di aver reagito con un 'COSA?! Dopo tutto che abbiamo passato!' Ma poi ho pensato subito 'Oh, è decisamente geniale, perché mostra quanto sia potente la TVA. Chi sono queste persone? Cos'è questo posto?'".

"Sono rimasta molto entusiasta [dalla reazione generale]. Fa davvero vedere come ci sia un nuovo potere nel MCU, e non è quello a cui abbiamo dedicato le nostre vite negli ultimi 10 anni" conclude.

E voi, cosa ne avete pensato di quel momento? E della prima stagione di Loki? Fateci sapere nei commenti.