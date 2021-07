Loki, la regista saluta: 'Non tornerò per la seconda stagione'

Non sempre l'assassino torna sul luogo del delitto: è il caso di Kate Herron, la regista di Loki che, dopo il successo della prima stagione dello show che potrebbe aver cambiato il futuro del Marvel Cinematic Universe, ha deciso di farsi da parte in vista dei futuri episodi della serie con Tom Hiddleston.

Dopo aver parlato dell'impatto che un certo personaggio apparso in Loki avrà sul Marvel Cinematic Universe, infatti, Herron ha annunciato di aver sempre pensato che il suo impegno con i Marvel Studios sarebbe giunto al termine insieme alla prima stagione dello show.

"Non ritornerò. Il mio piano è sempre stato quello di fermarmi qui, la stagione 2 non era nei piani. È qualcosa che è saltato fuori solo adesso e sono eccitatissima per questa cosa. Sarò felicissima di guardarla da semplice fan per la prossima stagione. Sono fiera di ciò che abbiamo fatto fin qui e so di aver dato tutto ciò che potevo per questi primi episodi. Attualmente sto lavorando su altra roba che non è ancora stata annunciata" sono state le parole della regista.

Vedremo, a questo punto, chi succederà a Kate Herron alla guida dei prossimi episodi dello show sul Dio dell'Inganno: a tal proposito, Tom Hiddleston ha risposto con entusiasmo all'annuncio della seconda stagione di Loki.