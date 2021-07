Loki, la regista sicura: 'Tra lui e Sylvie non è un vero incesto'

Il discorso relativo alle varianti è stato uno dei punti focali di Loki e, stando a quanto abbiamo visto nel finale dello show con Tom Hiddleston, lo stesso varrà anche per il futuro del Marvel Cinematic Universe: un particolare aspetto della cosa, però, continua a essere argomento di discussione tra fan e addetti ai lavori.

In molti, infatti, considerano la relazione tra Loki e Sylvie un vero e proprio incesto, vista la natura dei due personaggi letteralmente innamorati di una versione alternativa di sé stessi: secondo Kate Herron, però, si tratterebbe di un falso problema.

La regista di Loki, che ha recentemente ammesso di voler dirigere un film di Spider-Man, ha infatti spiegato: "A mio modo di vedere loro sono sì entrambi Loki, ma non sono la stessa persona. Non li vedo come se fossero fratello e sorella. Hanno dei background completamente diversi e penso che ciò sia soprattutto importante soprattutto per il personaggio di lei. Possono avere circa lo stesso ruolo in fatto di universo e destino, ma prendono decisioni completamente diverse".

Niente paura, dunque: nessun incesto è stato consumato durante l'ultimo, spettacolare show del Marvel Cinematic Universe. A proposito di varianti, intanto, Jonathan Majors ci ha spiegato le differenze tra Kang e Colui che Rimane.