Loki, la regista smentisce la teoria dei fan sul finale sincronizzato con WandaVision

È passata una settimana ormai dal finale di stagione di Loki ed i fan hanno potuto rimuginare abbastanza sulla serie elaborando nuove teorie, una delle quali è stata smentita dalla regista dello show Disney+, anche se ha lasciato un piccolo spiraglio di speranza.

Vi avevamo già parlato della teoria sui finali sincronizzati di Loki e WandaVision, qualcuno si è accorto che iniziando a guardare il finale dello spettacolo con Tom Hiddleston nello stesso momento esatto del finale di WandaVision, accade qualcosa di un po' sorprendente.



Proprio nel momento in cui Wanda (Elizabeth Olsen) inizia ad assorbire la sua Magia del Caos da Agatha (Kathryn Hahn) e si trasforma ufficialmente in Scarlet Witch, Colui che Rimane (Jonathan Majors) dice che il multiverso ha iniziato a spaccarsi.



Dal momento che Scarlet Witch apparirà in Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la maggior parte dei fan ha interpretato questo come una chiara indicazione di quanto sia potente Wanda, soprattutto perché la Marvel avrebbe dovuto pianificare chiaramente questo tempismo.

In realtà la regista di Loki, Kate Herron, ha affermato che tutto ciò non è altro che una coincidenza. In una recente intervista con YouTuber SUPES, Herron ha confermato che Loki era già in fase di montaggio quando WandaVision è andato in onda.



"Interessante. È stata sicuramente una coincidenza dalla nostra parte. Praticamente eravamo in post produzione quando WandaVision è andato in onda, quindi penso che sia probabilmente una coincidenza", ha detto Herron allo YouTuber. "Non vorrei chiudere nessuna teoria però, perché è piuttosto divertente."



Elizabeth Olsen ha recentemente affermato che Sam Raimi sta realizzando il film Marvel più "spaventoso" di sempre con Doctor Strange 2. Immaginiamo che sia sempre una coincidenza il fatto che lo sceneggiatore principale di Loki, Michael Waldron, ha anche scritto la sceneggiatura di Multiverse of Madness. Si vocifera inoltre che Tom Hiddleston sia nel cast di Doctor Strange 2 e questo avrebbe molto senso considerando il finale della prima stagione di Loki.



Insomma, c’è molto a cui pensare per i fan super attenti che fanno caso proprio a tutto, non credete? Fateci sapere che ne pensate nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione finale di Loki.