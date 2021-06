Loki, la regista smentisce le voci: 'Mephisto non ci sarà'

La situazione è ormai chiara: finché non verrà delineata senza possibilità di equivoco l'identità del super-villain della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe il nome di Mephisto continuerà a saltar fuori a intervalli di tempo regolari, che si tratti di WandaVision, dei nuovi film del franchise o di Loki.

La serie inizialmente pensata da Kevin Feige e soci come un corto ambientato negli anni '70 sembra destinata a subire lo stesso trattamento dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, con Mephisto avvistato ormai da fan piuttosto fantasiosi praticamente in ogni frame di ogni singolo episodio.

L'ultimo dettaglio a far scattare l'allerta è stata una vetrata presente in una delle prime immagini di Loki, nella quale vediamo ritratto quello che ha tutte le sembianze di un essere demoniaco. Un elemento che però, secondo la regista Kate Herron, non ha nulla a che vedere con Mephisto: "Onestamente è soltanto una strana coincidenza. Voglio dire, è semplicemente un riferimento a Loki, alle corna, alla cacciata dal Paradiso, è tutto qui" sono state le sue parole.

Nulla da fare, insomma: anche stavolta ci toccherà aspettare per vedere Mephisto fare il suo trionfale ingresso nell'MCU. A proposito di teorie, intanto, secondo alcuni fan Captain America avrebbe fatto più danni di Loki con le Gemme dell'Infinito: scoprite con noi il perché.