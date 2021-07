Loki, la regista spiega perché il cameo di Rocket è stato tagliato

La prima stagione di Loki ci ha presentato un sacco di varianti di Loki e includeva anche moltissimi easter egg e sorprese. L'episodio di Loki di Marvel Studios: Assembled ha rivelato alcuni concept art con un volto familiare: quello di Rocket Racoon.

Qualche settimana fa è trapelato online un concept art di Loki in cui c'erano diversi personaggi in coda alla TVA, tra questi c'era Rocket Raccoon, un membro dei Guardiani della Galassia. Purtroppo, questa scena è stata eliminata durante la post-produzione.



In una recente intervista con The Direct, la regista di Loki, Kate Herron, ha spiegato il motivo per cui il personaggio dei Guardiani della Galassia è stato tagliato nella versione finale:



"Quella scena, non era Rocket nello specifico. Penso che gli illustratori l'abbiano gettata come un'idea divertente perché a volte lanciano cose e poi lo studio dice, 'Sì o no.' Penso che non sia mai arrivato al punto, sfortunatamente, a causa del COVID", ha spiegato Herron.



"Originariamente era in quella scena in cui Loki è in fila al banco registrazioni della TVA, dove guarda il video di Miss Minutes. In origine, sarebbe stato pieno di personaggi, ma non sapevamo necessariamente chi sarebbero stati quei personaggi. Stavamo pensando: ‘Forse potrebbe essere divertente se un personaggio potesse essere un riferimento ad un film o forse a qualcosa dei fumetti’. È solo che quando dovevamo girare, il COVID ha colpito, e poi ovviamente quando siamo tornati sul set quattro mesi dopo per girarlo di nuovo, non potevamo farlo in sicurezza."



Mentre una variante Rocket non è stata vista alla TVA, una potenziale variante Peggy Carter è stata avvistata in un episodio.

Vi sarebbe piaciuto vedere Rocket in Loki? Fatecelo sapere nei commenti e non perdetevi la nostra recensione di Loki.