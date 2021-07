Loki, la regista stuzzica i fan: 'dovreste riconoscere la misteriosa astronave'

L’apertura del sesto episodio di Loki includeva alcune delle scene più straordinarie dell'intera serie portando il pubblico del Marvel Cinematic Universe in un viaggio intorno al multiverso. I fan stanno ancora pensando ad una scena in particolare che ha visto la presenza di una misteriosa astronave.

Secondo la regista di Loki, Kate Herron, i fan della Marvel dovrebbero riconoscere quell’astronave:

"Direi che l'astronave, è stato un divertente accenno alla Marvel", ha recentemente dichiarato Herron a CinemaBlend.

"Abbiamo omaggiato il film del 1997 Contact, ma io ero tipo, 'Okay, come possiamo ottenere un sapore un po' più da MCU?' Quindi...direi che se le persone guardano bene la nave, la riconosceranno."



Quell'omaggio a Contact, ovviamente, era in riferimento a due buchi neri che hanno spostato i fan tra le realtà. Tuttavia quell'astronave non è mai stata mai vista prima in un film del Marvel Cinematic Universe.

"Stavo lavorando con l'artista dello storyboard, Darrin Denlinger, e penso che inizialmente Eric Martin avesse scritto l'idea che ci muovessimo attraverso lo spazio fino alla fine del tempo, cosa che ho pensato fosse fantastica. E poi io e Darrin, abbiamo pensato, 'Okay, bene, giocare con il tempo all'interno di questa sequenza effettiva, come lo facciamo?'" ha continuato Herron.



Per quanto riguarda l'astronave stessa, non c'è davvero un chiaro indicatore di cosa sia. Alcuni fan suggeriscono che siano i Fantastici Quattro intrappolati nello spazio ma per ora sono solo teorie.



La prima stagione di Loki è ora in streaming su Disney+, vi lasciamo con la nostra recensione finale di Loki.