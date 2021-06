Loki, la regista sul vero ruolo di Sophia Di Martino: 'Forse i fan si sbagliano'

Come ormai sappiamo, il secondo episodio di Loki con Tom Hiddleston ha introdotto nel MCU il personaggio di Lady Loki interpretato da Sophia Di Martino, ma stando ad alcune teorie dei fan emerse dopo l'uscita dell'episodio, per molti il personaggio in questione non sarebbe in realtà Lady Loki ma Incantatrice.

In merito, la regista della serie, Kate Herron, ha dichiarato al The Wrap "che non si sa ancora chi sia, in verità", riferendosi proprio al personaggio della Di Martino. La sua missione, come poi chiarito e in parte attuato, è quella di "gettare nel caos la Sacra Linea Temporale" protetta dalla TVA, il cui scompiglio potrebbe portare a una nuova guerra nel Multiverso.



Anche se indossa un costume come quello di Loki, con tanto di corna e pregiati pezzi Asgardiani, in realtà potrebbe non essere quello che sembra, anche perché si tratta comunque di un serie basata sul Dio degli Inganni. La popolare fan theory suggerirebbe dunque che la Di Martino stia in verità interpretando Sylvie Lushton, conosciuta nei fumetti come L'incantatrice, essere umano dotato di speciali poteri proprio da Loki modellati sulla Dea Amora. Sarebbe dunque comunque una creazione di Loki con poteri molto simili, il che la renderebbe a prescindere una Loki femminile.



La teoria è esplosa anche a causa di una svista nei titoli di coda spagnoli, dove il personaggio della Di Martino non veniva indicato come "La Variante" - descritta così in tutti gli altri paesi - ma come appunto "Sylvie". In merito, la Herron ha aggiunto:



"Chi ha detto che sono tutti Loki? Potrebbero esserlo? Potrebbero anche non esserli, giusto? Volevamo lasciare delle domande riguardo quella specifica identità alla fine del secondo episodio, ed comunque qualcosa che affronteremo nel prossimo episodio".



Il terzo episodio di Loki uscirà su Disney+ il prossimo 23 giugno.