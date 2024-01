Loki, la reunion di Tom Hiddleston e Ke Huy Quan agli Emmy 2024

Dopo la trionfale seconda stagione di Loki su Disney+, le due star della serie dei Marvel Studios, Tom Hiddleston e Ke Huy Quan, si sono ritrovati di nuovo insieme sul palco della cerimonia degli Emmy 2024 per presentare il premio Outstanding Writing for a Limited Anthology Series or Movie, vinto da Lee Sung Jin per la sua serie Beef - Lo scontro.

Questa mini reunion di Loki è stata una delle tante che si sono verificate durante gli Emmy 2024, come ad esempio quelle del cast di show come Grey's Anatomy, Cheers e molti altri.

Dopo il trionfo agli Oscar dello scorso anno per la sua prova in Everything Everywhere All at Once, Quan è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe con la seconda stagione di Loki, in cui ha interpretato il tecnico della Time Variance Authority OB. Come ha rivelato il produttore esecutivo di Loki, Kevin Wright, prima dell'inizio della stagione, far entrare Quan nel loro ovile è stato un processo a dir poco unico.

"Eravamo a Londra, quindi avevo almeno una versione dei nostri copioni", ha spiegato Wright. "Per come funziona il processo, vengono sempre riscritti, ma OB era lì dentro e la sua scena di introduzione era quasi uguale a quella scritta in origine".

"Direi che è stato all'inizio della primavera, forse solo due mesi prima dell'inizio delle riprese. Stavamo facendo il casting e Everything Everywhere All at Once era in programmazione a Los Angeles e a New York, ma non era ancora uscito a livello nazionale. Credo che sarebbe uscito la settimana successiva. Abbiamo ricevuto una telefonata dal nostro direttore del casting che ci ha detto: 'Ehi, sto per mettere insieme una lista per OB - solo alcuni pensieri. Ma prima di farlo, penso davvero che dovreste incontrare Ke, e penso che dovrebbe essere Ke il nostro uomo. Penso che dovreste incontrarlo al più presto, perché probabilmente entro lunedì avrà un sacco di offerte per diverse cose'".

"Così quel venerdì io, Justin e Aaron, due dei nostri registi, ci siamo messi in contatto con Ke per una chiamata su Zoom", ha aggiunto Wright. "Gli abbiamo proposto lo show e il personaggio. Abbiamo condiviso con lui la scena di introduzione per lui e forse anche la sceneggiatura completa. E poi abbiamo chiamato i pezzi grossi quel lunedì; Kevin Feige si è messo in contatto al telefono con lui e gli ha detto: 'Ke, so che hai letto il copione. So che hai parlato con i ragazzi. Pensiamo davvero che dovresti farlo. Voglio davvero che tu entri a far parte della famiglia Marvel'. E lui aveva già deciso durante il fine settimana. Era come se volesse dire: 'Ci sono. Sono un grande fan di questo progetto già da molto tempo'".

Di seguito, il video della reunion di Ke Huy Quan e Tom Hiddleston sul palco degli Emmy 2024.