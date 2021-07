Loki riceve l'omaggio dei Teletubbies: per la regista 'il momento migliore della carriera'

Si è conclusa ormai da una settimana la prima stagione di Loki, con un ultimo episodio che è stato in assoluto il finale più visto di uno show del Marvel Cinematic Universe. Forse non tutti ricorderanno che qualche tempo fa la regista Kate Herron aveva dichiarato di essersi ispirata, almeno in parte, ai Teletubbies.

Un paragone un po' azzardato e di certo inizialmente non molto comprensibile, ma secondo la regista di Loki il Vuoto è in buona parte agli ampi prati verdi e ondulati del celebre programma per i più piccoli.

Fatto sta che i Teletubbies non hanno dimenticato le parole di Kate Herron, e hanno omaggiato a modo loro la serie con Tom Hiddleston e la sua regista. Sull'account Twitter ufficiale dello show, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, è stata pubblicata una simpatica immagine in cui Dipsy è raffigurato come una variante di Loki.

"Loki, ti presento Dispy. Ci vediamo nel vuoto!" recita la didascalia, in cui è taggata anche Kate Herron. Che da parte sua è stata molto volentieri al gioco, intervenendo nei commenti e scrivendo: "Questo è il momento migliore della mia carriera."

Mentre inizialmente in Loki, come ha rivelato il produttore, c'era un episodio sul caos provocato da Sylvie, secondo Kate Herron il riferimento ai Teletubbies appariva nell'episodio 5. "Volevo che il Vuoto sembrasse un giardino incolto, perché è come un posto dimenticato. Mentre stavamo realizzando gli effetti visivi, ho pensato: Oh mio Dio, sai cos'è? È come i Teletubbies, è come quelle dolci colline della distopia, ed è quello che stiamo cercando. Ma non c'è il sole, c'è questa specie di nebbia. Ed è così che i Teletubbies sono entrati nello show..."