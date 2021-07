Loki, Richard E. Grant: 'Mi avrebbero distrutto se avessi fatto spoiler'

Gli spoiler, si sa, sono il terrore sacro dei Marvel Studios: ad ogni nuovo prodotto legato all'MCU la paura della produzione è che qualcuno degli addetti ai lavori possa lasciarsi sfuggire qualcosa di top secret. Come si fa, dunque, a tenere a bada l'ingenuità dei nuovi arrivati? Ce lo spiega la star di Loki Richard E. Grant.

L'attore che ha interpretato Vecchio Loki nel nuovo show Disney+ ha infatti ammesso di esser stato letteralmente "minacciato" con la prospettiva di una distruzione in stile Asgard nel caso in cui avesse parlato più del dovuto nel corso di qualche uscita pubblica.

"Mi diedero lo script dell'episodio, che era fantastico. Ma nel frattempo soffrivo da morire. Praticamente mi hanno minacciato di distruggermi come Asgard nel caso in cui avessi rivelato qualcosa. Non ne ho parlato con mia figlia, non ne ho parlato con mia moglie, non ho detto niente a nessuno. Sapevo solo che avrei interpretato Vecchio Loki, una variante dell'iconico personaggio di Tom Hiddleston. Questo è tutto" sono state le parole di Grant.

Che dire: Marvel, come al solito, non scherza affatto quando si tratta di proteggere i propri investimenti! Dopo il clamoroso season finale dello show, intanto, i Marvel Studios hanno dedicato un nuovo poster al villain di Loki.