Loki, Richard E. Grant vola ad Atlanta per le riprese della serie Marvel

Da qualche giorno sono ricominciate le riprese di Loki, e per i fan si sono riaccese le speranze di vedere la serie nel 2021, come da programmi iniziali. Si sa ancora poco sui dettagli della trama, ma è certa la presenza nel cast di Richard E. Grant. Nei giorni scorsi l'attore ha confermato di essere pronto.

Richard E. Grant, infatti, ha pubblicato un post su Instagram, annunciando la sua partenza per Atlanta, dove raggiungerà sul set il cast e la troupe di Loki. Nel breve video, visibile anche in calce alla notizia, lo si può vedere a bordo di un aereo, il viso coperto dall'indispensabile mascherina. "Si prospettano voli epici" spiega nella didascalia. "Da Parigi a Los Angeles. Due ore di sosta e poi attraverso gli Stati Uniti fino ad Atlanta. Esenzione dal visto e requisiti per i test COVID. Ma emozionato come sempre per lavorare a una nuova avventura. #Loki"

Grant, del resto, aveva già manifestato in questi giorni il suo entusiasmo all'idea di lavorare con Tom Hoddleston alla nuova serie Marvel.

Sembrerebbe confermata, intanto, la presenza di Sasha Lane nel cast di Loki, anche se non è ancora chiaro in che ruolo. In un'intervista sul sito web dei Golden Globe, infatti, la serie viene menzionata tra i suoi crediti, e una domanda riguarda proprio il suo rapporto con i fumetti.

"Ad essere onesti, non mi hanno mai stimolato più di tanto" ha ammesso l'attrice, confermando che un suo imminente progetto è legato a un fumetto. "Ho trovato un paio di graphic novel che erano delle vere storie gialle ed erano piuttosto interessanti, ma non ho mai avuto davvero quel tipo di interesse. Anche se questo" ha concluso con una risata, "ovviamente è buono."