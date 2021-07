Loki è il Rick And Morty della Marvel, ecco tutti i riferimenti della serie

Loki è praticamente una versione della Marvel di Rick And Morty e questo paragone è risultato ancora più evidente al pubblico di appassionati specialmente a conclusione del quinto e penultimo episodio della serie con Tom Hiddleston dove abbiamo potuto conoscere le diverse versioni del personaggio nelle varie linee temporali esistenti nel MCU.

Attenzione se non siete in pari con il quinto episodio di Loki non procedete nella lettura perché andrete sicuramente incontro a degli spoiler sull'episodio: Viaggio nel mistero. Dopo essere stato "falciato", il Loki del 2012 protagonista di questa miniserie su Disney+ si risveglia in un mondo alla fine del tempo dove si ritrova circondato da altre versioni di se stesso provenienti da diverse linee temporali e come lui intercettati dalla TVA e spediti in quel luogo, condannati a morire. Se sostituissimo il nome di Loki con quello di Rick e Morty i fan non farebbero fatica a credere a una nuova avventura animata dei due personaggi in queste stesse circostanze. D'altronde l'intera premessa su cui si basa la serie è molto affine alla serie animata di Adult Swim.

Prima di tutto, il fatto che esistano molte varianti dello stesso personaggio è qualcosa che in Rick and Morty abbiamo già visto. Poi Loki ha abbracciato la stessa fantascienza folle descritta nello show con il quinto episodio a echeggiare la puntata Council of Ricks di Rick and Morty dove Rick è costretto a fronteggiare le diverse versioni di se stesso che si sono riunite per formare una nuova versione della società.

Rick e Loki poi sono entrambi degli esseri narcisisti con una buona dose di conoscenza e potere che combattono contro forze cosmiche ed entrambi hanno di sicuro un senso dell'etica molto discutibile. Insomma, Loki sembra un grande e amorevole omaggio a Rick and Morty e nel sesto episodio le cose diventeranno sicuramente ancora più strane.