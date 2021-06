Loki, ecco quel riferimento a Doctor Strange che forse non avete notato

Il primo episodio di Loki è arrivato su Disney+ e non ha perso tempo a presentare il multiverso ai fan del MCU. Come ha spiega Miss Minutes infatti, ogni "evento nexus" causa una linea temporale separata da quella "sacra" curata dai Time-Keeper. Il compito della TVA è proprio quella di preservare la sacre linea del tempo.

Poco dopo questa spiegazione, Mobius M. Mobius e Loki stanno chiacchierando della funzione della TVA quando il dio dell'inganno suggerisce che si tratta solo di "un incubo", a cui Mobius risponde rapidamente, "questo è un altro dipartimento e ti aiuterò volentieri a bruciarlo".

Ora, forse stiamo cercando dei punti di contatto che non esistono (come anche l'eventuale presenza di Mephisto in Loki), ma se prendiamo alla lettera la scelta delle parole di Mobius, potrebbe esserci un riferimento a Nightmare nel MCU. Sappiamo che i creatori del franchise di Doctor Strange erano davvero entusiasti di poter usare uno di questi esseri interdimensionali su cui la TVA avrebbe sicuramente messo gli occhi.

Invece di provenire da questa realtà come Thanos, Agatha Harkness o la maggior parte degli altri cattivi MCU fino ad oggi, Nightmare proviene da Nightmare World all'interno della Dream Dimension. Se lo volessimo davvero, si potrebbe dire che le parole di Mobius (nightmare = incubo) sono un chiaro riferimento a questo personaggio. Dal momento che la TVA si occupa direttamente del tempo e della linea temporale, forse intendeva dire che l'altro "dipartimento" aveva a che fare con i gateway interdimensionali o qualcosa del genere.

Sappiamo che anche Michael Waldron – lo scrittore capo di Loki – ha scritto Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quindi se il personaggio è nel sequel, potrebbe avere senso introdurlo qui prima. Inoltre, non è passato molto tempo da quando l'imbroglione asgardiano ha finito per uccidere Nightmare nei fumetti Marvel. Secondo voi si tratta di un chiaro segnale? Ditecelo nei commenti.