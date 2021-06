Loki e quel riferimento a Portal nei titoli di coda che forse non avete notato

Tra i molteplici easter egg lasciati qua e la nel terzo episodio di Loki ve ne è uno che probabilmente non avete ancora notato. Si tratta di un riferimento a Portal, il videogioco rompicapo sviluppato da Valve Corporation e rilasciato nel 2007, che appare nel corso dei titoli di coda.

Il tipo di imbrogli dimensionali in cui Loki è immischiato nella serie, si abbina abbastanza bene a questa avventura videoludica creata da The Orange Box. Per chi non lo sapesse, Portal è videogioco suddiviso in differenti livelli, e all'interno di ciascuno sono presenti una serie di enigmi da risolvere, che inizialmente consisteranno in basilari spostamenti. Man mano che si prosegue con il gioco, questi diventano ovviamente più complessi e divengono risolvibili solo attraverso l'uso della Portal Gun, un'arma che ci permette di creare percorsi e passaggi passaggi vari e addirittura portali dimensionali tra due punti dello spazio.

La segnaletica della TVA appare essere molto simile a quella di Portal, con l'unica differenza che quella dello show Loki è arancio mentre, quella del videogame in questione è blu e come potete notare nel post pubblicato in calce alla notizia, è stato un utente di Twitter a notare questo particolare riferimento.

L'episodio 3 di Loki ha fatto anche una grossa rivelazione sul dio dell'inganno, qualcosa di cui ormai da tempo si parlava ma di cui non erano ancora giunte conferme. Voi cosa vi aspettate dal quarto episodio? Riuscirà ad essere all'altezza dei precedenti? Ditecelo nei commenti.