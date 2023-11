Loki è diventato il nuovo Colui che rimane? Le differenze tra i due personaggi

Il finale di Loki 2 ha fatto pensare a molti fan che il nuovo ruolo del protagonista dalla fine della narrazione possa essere simile a quello che era spettato a Colui che Resta durante la prima stagione dello show. Vediamo quali sono le differenze principali tra i due e dove si inserirà il Dio dell’Inganno nei prossimi progetti MCU.

Dopo avervi indicato tre cose da vedere una volta finito Loki 2, torniamo a parlare dell’ottimo e in qualche modo sconvolgente finale della seconda stagione della serie Marvel per porre l’accento su cosa differenzi Loki dalla variante di Kang che abbiamo conosciuto nel corso della prima stagione dello show.

Loki, alla fine dell’ultimo episodio, riemerge sulle rovine del palazzo di Colui che Resta e, tenendo i fili del multiverso, siede sul trono che fu di Jonathan Majors e del suo personaggio.

A differenza di Kang, che era diventato custode di una linea temporale per difenderla dalle incursioni di altre sue varianti, però, il ruolo del fratello di Thor da questo momento in avanti sarà di far prosperare il multiverso nonostante le possibili contaminazioni tra una linea temporale e un’altra.

Loki si distanzia in qualche modo anche da altri personaggi di Secret Wars che hanno avuto un ruolo simile, attingendo da ognuna di queste narrazioni e diventando, di fatto, il Dio delle Storie presentato nei fumetti della Marvel.

In attesa di capire come gli eventi dello show sconvolgeranno il Marvel Cinematic Universe, vi lasciamo alla recensione di Loki 2.