Loki, Colui Che Rimane indossa il costume di Immortus in una concept art

Il finale di Loki ci ha svelato soltanto la prima e più innocua delle varianti di Kang: Colui Che Rimane è d'altronde un personaggio pesantemente rimaneggiato a partire dal suo corrispettivo cartaceo, con gli Studios che avevano inizialmente pensato in effetti ad alcune soluzioni piuttosto diverse, anche dal punto di vista estetico.

Lo stesso artbook che ci ha svelato il finale alternativo di Loki, infatti, ci ha anche permesso di dare uno sguardo ad alcuni look inizialmente immaginati dalla produzione per il personaggio destinato a diventare il principale villain delle prossime tre Fasi del Marvel Cinematic Universe... E sì, il pensiero in questo caso va immediatamente ad una in particolare delle varianti di Kang!

In una delle immagini mostrateci dall'artbook in questione, infatti, vediamo Colui Che Rimane in una versione che ricorda molto da vicino Immortus, personaggio corrispondente nei fumetti Marvel ad uno dei numerosissimi alter-ego di Kang il Conquistatore. Certo, potrebbe comunque essere solo questione di tempo: nel corso dell'MCU avremo sicuramente modo di vedere più di una variante del personaggio di Jonathan Majors, per cui... L'arrivo di Immortus potrebbe esser stato semplicemente rimandato!

E voi, cosa ne pensate? Avreste preferito una soluzione del genere? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Giancarlo Esposito ha parlato del suo provino per Loki.