Loki, dopo il rinnovo è possibile una stagione 2 per altre serie Marvel come WandaVision?

Subito dopo l'ultimo episodio, è arrivato per la gioia dei fan l'annuncio della seconda stagione di Loki. Il Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston tornerà su Disney+ con dei nuovi episodi, mentre per le altre serie del MCU pubblicate in streaming, WandaVision e Falcon and The Winter Soldier, non se ne parla.

Certo, sappiamo che Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) apparirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ed è stato annunciato Captain America 4, ma per gli amanti della serialità non è la stessa cosa.

Cos'è che ha distinto, allora, Loki dalle altre due serie, permettendo ai produttori di pensare alla seconda stagione? Se è vero che inizialmente la stagione 2 di Loki non era nei piani dei Marvel Studios, è innegabile che le altre due serie abbiano concluso un ciclo e detto tutto ciò che c'era da dire. Wanda Maximoff, prima di poter guardare avanti, ha bisogno di guarire dai traumi del passato, e anche Sam Wilson e Bucky Barnes attraversano in Falcon and The Winter Soldier una fase interlocutoria, in cui hanno bisogno di capire cosa fare del loro futuro.

In Loki, invece (senza fare troppi spoiler per chi non avessa ancora visto l'ultimo episodio), tutto è ancora in sospeso, c'è ampio margine di manovra per gli sceneggiatori e ci sono tante risposte che il pubblico aspetta. Per chi desidera rivedere nel MCU Wanda Maximoff o Sam Wilson, invece, si tratta di pazientare ancora un po'.