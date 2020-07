Loki, niente rinvio per la serie con Tom Hiddleston: confermato l'arrivo su Disney+

Con l'assenza di The Falcon and the Winter Soldier tra i titoli in arrivo ad agosto e il possibile rinvio di WandaVision, il calendario delle serie Marvel targate Disney+ ha subito delle pesanti modifiche per gli ultimi mesi del 2020, ma sembra che il MCU televisivo non subirà ulteriori ritardi.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, che ha da poco rivelato i registi che si occuperanno di Hawkeye, l'uscita di Loki è ancora prevista per la primavera 2021. Come riportato nelle scorse settimane, infatti, la produzione potrà tornare regolarmente al lavoro a partire dal prossimo agosto, rispettando in questo modo le tempistiche previste.

Lo stesso vale per la serie con Jeremy Renner, il cui debutto nel servizio streaming della Casa di Topolino avverrà dopo quello di Loki: durante la scorse edizione del Comic-con è stata annunciata per l'autunno 2021, anche se un comunicato di Disney+ Francia sembrava anticipare un suo rinvio al 2022.

Loki, lo ricordiamo, sarà ambientata in una delle timeline alternative esplorate da Avengers: Endgame e seguirà le vicende del Dio dell'Inganno dopo che, in seguito alla battaglia di New York vista in The Avengers, è riuscito ad impossessarsi del Tesseract e fuggire. Secondo alcune indiscrezioni, confermate dal logo della TVA (Time Variance Authorithy) mostrato nel teaser delle serie Marvel Disney+, lo show avrà inoltre a che fare con i viaggi nel tempo.