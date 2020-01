Loki: riprese iniziate per la serie Disney+ con Tom Hiddleston

A quanto pare sarebbero iniziate senza annunci in particolare le riprese di Loki, la serie Disney+ che farà parte del Marvel Cinematic Universe e con protagonista il dio dell'inganno interpretato come sempre da Tom Hiddleston.

Qualche settimana fa, Murphy's Multiverse aveva anticipato che l'avvio delle riprese dello show sarebbe avvenuto il 20 gennaio, nei famosi Pinewood Studios di Atlanta, prima di spostarsi in altre città statunitensi. Adesso è sempre lo scooper Charles Murphy a confermare l'inizio delle riprese: "Non sono sicuro che la gente giusta vedrà questo, ma vi posso assicurare che le riprese di Loki sono cominciate la scorsa settimana. Non riesco a credere che quelle persone non comprendano di come queste grandi produzioni non sono sempre girate in luoghi pubblici e che usano dei teatri di posa a volte, che è proprio il caso in questione".

La produzione di Loki quindi sta seguendo un percorso opposto alle altre serie Disney+/Marvel TV Studios finora entrate in produzione, come The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision, le cui riprese sono state documentate dalle varie foto scattate dal set, proprio perché iniziate con le scene ambientate in esterni.

L'opera dedicata a Loki è una delle più attese dai fan dell'Universo Cinematografico Marvel, nelle puntate scopriremo infatti quale sarà il destino del personaggio interpretato da Tom Hiddleston, fuggito durante le vicende di Avengers: Endgame con il potente Tesseract. Unico dettaglio conosciuto della trama saranno i viaggi nel tempo e la presenza dell'attrice Sophia Di Martino, in un ruolo segreto.

Altro elemento conosciuto dai fan è il working title di Loki, indicato dalla produzione con il termine "Architect". La serie dovrebbe fare il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dalla primavera del 2021, manca ancora molto tempo prima di poter vedere le avventure di Loki, siamo comunque sicuri che nelle prossime settimane avremo maggiori informazioni a riguardo.

Parlando ai microfoni di MTV Tom Hiddleston ha specificato che sarà impegnato con Loki ancora per molto tempo. Inoltre ha aggiunto: "Conosco bene questo personaggio, e anche il pubblico lo conosce. Interpretarlo in modo fedele ma creare nuove sfaccettature e fargli affrontare nuove sfide sarà uno degli aspetti più interessanti della serie. Vedremo le sue classiche caratteristiche: la sua intelligenza, la sua slealtà, la sua malizia e la sua magia scontrarsi contro avversari formidabili, la cui potenza non abbiamo mai visto prima".