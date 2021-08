Loki, rivedremo Miss Minutes nel futuro del Marvel Cinematic Universe?

Loki ci ha presentato, con l'esordio di Kang, il nuovo villain del Marvel Cinematic Universe: ma siamo proprio sicuri che sia Colui Che Rimane il personaggio più temibile apparso per la prima volta nello show con Tom Hiddleston? Più di un fan ha dei dubbi al riguardo e comincia a porsi qualche domanda sul futuro del franchise.

Insomma, non prendiamoci in giro: Miss Minutes è un villain decisamente più temibile di Kang! L'insopportabile ologramma, che potrebbe aver già fatto la sua comparsa nel passato del Marvel Cinematic Universe, si è guadagnato sin dai primi episodi l'odio di gran parte del fandom, che ora si chiede quante possibilità ci saranno di rivedere la diabolica mascotte della Time Variance Authority in futuro.

Ad oggi non ci sono chiari indizi al riguardo: gli Studios non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, per cui, fino a nuovo ordine, ogni soluzione è da ritenersi possibile. Vista l'importanza che Kang e, supponiamo, la TVA avranno nel futuro del franchise, però, non ci sembra di rischiare troppo immaginando che sì, una nuova comparsa di Miss Minutes sarà fin troppo probabile, magari già a partire da Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Cosa ne pensate? Sperate di rivedere Miss Minutes o credete sia meglio che bruci all'inferno dei villain più crudeli? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di villain, intanto, Michael Waldron ci ha spiegato le differenze tra Kang e Thanos.