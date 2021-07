Loki, rivedremo il Thor-Rana nel Marvel Cinematic Universe? Parla il creatore della serie

L'attesa per il sesto e ultimo episodio di Loki volge ormai al termine, e molti fan iniziano già a pensare al futuro del Marvel Cinematic Universe che si delineerà al termine della serie con Tom Hiddleston. Nella penultima puntata abbiamo visto un Easter Egg legato a Thor, e Michael Waldron ha detto la sua su ciò che la cosa comporterà.

Il Thor-Rana intrappolato in un barattolo, preso in prestito dai fumetti, è stato molto apprezzato dal pubblico, e abbiamo scoperto che in origine avrebbe dovuto avere più spazio in Loki. Viene così spontaneo chiedersi se ci sarà un futuro per lui nei prossimi titoli del MCU.

"Voglio dire, ecco, c'è stata una grande risposta" ha spiegato il creatore e sceneggiatore capo di Loki a Comicbook.com. "C'era una versione di una scena più lunga scritta e girata per lui. E penso che, se esiste nel Vuoto, allora forse esiste anche da qualche altra parte. Quindi non si sa mai, non si può mai sapere dove si trova quella piccola canaglia" ha continuato Michael Waldron.

A dire il vero, nell'economia del quinto episodio di Loki, l'apparizione del Frog-Rana sembra a tutti gli effetti un Easter Egg e nulla più. Sapere che era stata pensata per lui un'altra scena, però, lascia più di un dubbio, e la speranza di rivederlo, prima o poi, nuovamente nel Marvel Cinematic Universe.