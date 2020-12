Loki: ci sarà anche Scarlett Johansson? Il primo trailer sembra confermarlo

Il trailer di Loki ha sorpreso un po' tutti con un setting particolare e qualche colpo di scena ben nascosto, che però non è sfuggito ai fan della Vedova Nera interpretata da Scarlett Johansson.

Ovviamente gran parte del video ha per protagonista il Dio dell'Inganno di Tom Hiddleston, ma se fate attenzione vi accorgerete che è possibile scorgere anche Black Widow, seduta sopra delle macerie. Dato che l'eroina ci dà le spalle non sappiamo se si tratti proprio di lei, ma la sua figura sembra inequivocabile.

Data la sorte a cui è andata incontro in Endgame è giusto stupirsi nel ritrovarla viva e vegeta, ma in realtà il Loki che andremo a seguire nella serie sarà quello appena fuggito dal 2012 ed è probabile che la Vedova Nera in questione non sia quella che abbiamo visto morire nell'ultimo film degli Avengers. A testimoniarlo è anche il taglio di capelli, più corto rispetto a quello esibito su Vormir, anche se c'è da considerare che la tonalità scelta per lo scorcio del trailer ricorda da vicino i colori violacei del pianeta.

Che si tratti di una visione? Le cose sembrano farsi decisamente complicate con l'ingresso di Loki nel TVA in cui, tra l'altro, il tempo scorre in maniera diversa. Nella nostra realtà il tempo continua invece a fare il suo corso e ci toccherà aspettare maggio 2021 per scoprire la verità. Per allora speriamo di aver già visto Black Widow al cinema.