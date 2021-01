Loki: già scelto il compositore per la serie Disney? Ecco chi sarà

La nuova serie Disney+ ci porterà in ambientazioni mai viste nel MCU e per rendere il tutto ancora più interessante ci sarà bisogno di una colonna sonora di alto livello in grado di sottolineare al meglio le imprese del Loki di Tom Hiddleston.

La serie è attualmente in post-produzione e ciò significa che è arrivato il momento di scegliere il compositore. Secondo un nuovo report di Film Music Reporter il compito spetta a Natalie Holt, compositrice britannica già nota per aver lavorato a Paddington, film incentrato sulle avventure di un tenero orsacchiotto, e alla serie con Mark Hamill Knightfall, ispirata alle crociate e all'immaginario dei templari.

Holt sarebbe già all'opera, dato che il lancio sulla piattaforma streaming è prevista per maggio 2021 e ciò indicherebbe inoltre che i lavori sulla sono ormai ad uno stadio avanzato. Si prospetta un anno interessante per la compositrice, considerando che usciranno altri due progetti a cui ha collaborato: Herself per Amazon Prime Video e Fever Dream per Netflix.

Per il momento non conosciamo la trama nello specifico, ma il trailer di Loki ci ha permesso di intuire la portata del progetto e l'atmosfera generale. Gli autori sembrano voler creare qualcosa di sorprendente, in grado di ampliare i confini del Marvel Cinematic Universe; una serie che avrà poco da invidiare all'eccentrica WandaVision.