Loki, nella scena post-credit dell'episodio 4 c'è un clamoroso Easter Egg sugli Avengers!

L'episodio 4, in streaming su Disney+ da mercoledì, ci ha detto che la nuova serie Marvel Loki è concepita come una storia d'amore, come ha ribadito il creatore Michael Waldron, e ha offerto al pubblico altre rivelazioni e nuovi colpi di scena. Qualcosa di importante si è visto anche nella scena post-credit: come sempre, attenzione agli spoiler.

Alla fine dell'episodio 4 di Loki, infatti, compare un'inquietante Easter Egg a tema Avengers. Dopo che il Dio dell'Inganno, interpretato da Tom Hiddleston, è stato apparentemente eliminato dal giudice della TVA Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), lo vediamo svegliarsi in un'altra dimensione, completamente diversa. Lì viene accolto da altre quattro versioni di Loki, che lo mettono in guardia: per sopravvivere deve iniziare a muoversi. Si tratta, a quanto pare, di una dimensione-discarica per tutte le varianti della realtà eliminate dalla TVA, e sullo sfondo, come si può vedere anche in calce alla notizia, appare la Avengers Tower in rovina.

Il quarto episodio di Loki ha svelato il segreto dei Custodi del Tempo, e se la dimensione vista nella scena post-credit è davvero un deposito di realtà cancellate dalla TVA, la presenza della torre degli Avengers distrutta potrebbe implicare che, altrove nel Multiverso, la battaglia di New York sia andata molto diversamente per i Vendicatori.

Se fosse così, chissà che una delle quattro versioni di Loki trovate da Tom Hiddleston (Kid Loki, Classic Loki, Boastful Loki e Alligator Loki) non sia proprio quella che ha vinto la battaglia di New York.