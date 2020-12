Loki scende in politica: a cosa è ispirato quello strano look mostrato nel trailer?

Nel primo trailer della serie Marvel su Loki abbiamo potuto vedere il personaggio di Tom Hiddleston esibire tutta una serie di look diversi, e tra questi c'è anche un Loki pronto a scendere in politica.

Nel finale del video il Dio dell'Inganno si è mostrato in un elegante abito verde, abbellito dal tipico elmo asgardiano. È possibile notare anche una spilla, come quelle distribuite durante le elezioni americane per supportare i candidati nella loro corsa verso gli uffici amministrativi o verso la Casa Bianca. Su quella stessa spilla è possibile leggere "Vota Loki", e forse è proprio per questo che alla fine tutti gli puntano le armi alla gola.

Il tutto è un grande riferimento al fumetto intitolato proprio Vote Loki, uscito nel 2016 in concomitanza con le elezioni presidenziali americane. La run di comics, scritta da Christopher Hastings con i disegni di Langdon Foss, veniva descritta così: "Loki è molte cose: dio, imbroglione, fratello, bugiardo, figlio, villain, persino eroe. Ora vuole aggiungere alla lista qualcos'altro: Presidente degli Stati Uniti. Esatto, il Dio delle Bugie vuole diventare il re del mondo libero, ma è tutto un piano? Una cosa è sicura, con il sorriso vittorioso di Loki e la sua parlantina, queste elezioni si sono fatte molto più interessanti...".

Non sappiamo se la trama dei fumetti verrà ripresa per intero o se il "Loki presidente" sarà più che altro un omaggio, riadattato opportunamente all'interno della serie. Intanto, potete dare uno sguardo alla copertina qui sotto. Vi ricordiamo che nella serie potremmo vedere l'arrivo di Lady Sif e persino il ritorno di Vedova Nera.