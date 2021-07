Loki: scoprite chi sono gli attori di Kid Loki, Vecchio Loki e Loki Nero

La serie Disney+ dei Marvel Studios si sta avvicinando alla conclusione con un solo episodio rimasto atteso per la settimana prossima. Nonostante ciò, lo spettacolo ha appena introdotto alcuni nuovi personaggi, rendendo la sua storia molto più interessante e coinvolgente.

All'inizio, l'agente Mobius ha rivelato una serie di varianti di Loki che la TVA ha incontrato come Viking Loki e Tour De France Loki, tra gli altri. Ma per la maggior parte dello spettacolo, il principe asgardiano ha trascorso il suo tempo con una variante femminile di nome Sylvie.

Dopo che Loki è stato potato da Ravonna Renslayer è stato risvegliato in un ambiente straniero che presumeva essere Hel. Nella scena post-crediti dell'episodio 4 di Loki intitolato "Nexus Event", il Dio del male è stato trasportato in una New York distrutta con le torri degli Avengers visibilmente distrutte sullo sfondo. Prima che possa riprendere l'orientamento, viene accolto da quattro varianti di Loki che sembrano desiderose di aiutarlo nel momento del bisogno.

Richard E. Grant è Old Loki (Vecchio Loki) che, come rivelato nell'ultimo episodio dello show dei Marvel Studios, è un personaggio corretto nella timeline. Kid Loki, invece, è interpretato da Jack Veal. Essendo un attore relativamente nuovo, il primo ruolo di Veal è stato in The End of the F***ing World come la versione più giovane di James, il personaggio principale dello show interpretato da Alex Lawther.

Infine il terzo Loki introdotto nella suddetta scena post-crediti è Boastful Loki (Loki Nero) che brandisce il proprio martello. È interpretato da DeObia Oparei che lo abbiamo visto recitare anche in film come Alien 3, Moulin Rouge!, Dredd, Independence Day: Resurgence e Jumanji: The Next Level. Sul piccolo schermo è apparso anche in Game of Thrones e Sex Education.

Nel quinto episodio di Loki, invece, abbiamo visto una serie di Easter Egg fumettistici. Ecco a voi la nostra recensione.