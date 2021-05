Loki, ci sarà una seconda stagione? La risposta di Tom Hiddleston

La prima stagione di Loki non ha ancora fatto il suo debutto su Disney+, che si parla della possibilità di una seconda stagione. Ma potrebbero davvero esserci ulteriori episodi dello show con Tom Hiddleston? Ecco cosa ne pensa l'attore.

In realtà sono mesi che le voci di una seconda stagione di Loki si fanno sempre più insistenti, e vista la natura della serie, che tanto avrà a che fare con i viaggi spazio-temporali, di certo di materiale a disposizione per girare più stagioni ve ne è eccome (basta guardare quanto accaduto con Legends of Tomorrow in casa DC). Ma saranno questi i piani dei Marvel Studios?

La domanda è stata posta al diretto interessato, Tom Hiddleston, durante una recente intervista, che ha replicato: "A questo punto, ho imparato a non avere nessuna aspettativa per il mio personaggio, sarebbe totalmente futile..." ammette l'attore, e ne spiega il motivo "Dopo avergli detto addio una, due, tre volte, non ho la più pallida idea di ciò che può serbare il futuro! Ma sono elettrizzato all'idea di scoprirlo".

"Credo che nessuno si sarebbe potuto aspettare una cosa del genere 10 anni fa!" continua poi, e aggiunge la sua personale teoria "Ad ogni modo, questo avrebbe significato sottovalutare l'intelligenza di Kevin Feige! Forse lui ha davvero previsto il futuro, e sapeva già tutto quel che sarebbe successo. Forse in realtà lavora per la TVA, e tutto si sta svolgendo secondo i piani, e noi siamo semplicemente qui per goderci lo spettacolo..."

Loki debutterà il 9 giugno su Disney+.