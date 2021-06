Loki, ci sarà una seconda stagione? Parla lo sceneggiatore della serie Marvel

Con l'arrivo del primo episodio su Disney+ inizia ufficialmente la cavalcata di Loki nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe con il personaggio protagonista di un nuovo percorso narrativo dopo la conclusione di quello visto in Avengers: Infinity War, dove il personaggio moriva sacrificandosi per mano di Thanos. Ma ci sarà una seconda stagione?

Ovviamente è ancora prestissimo per stabilire se questa prima stagione di Loki porterà a una seconda stagione dello show Disney+ oppure il personaggio tornerà sul grande schermo in un nuovo film del Marvel Cinematic Universe. A questo proposito lo sceneggiatore Michael Waldron ha parlato con Murphy's Multiverse delle possibilità di un ritorno in una eventuale seconda stagione per Loki.

"La mia intenzione fin dall'inizio è stata di raccontare una storia completa con questa stagione; la stagione uno doveva reggersi in piedi da sola e c'è ancora storia da raccontare in futuro? Non lo so, il tempo ce lo dirà".

Gli episodi della prima stagione di Loki, così come tutte le altre serie del Marvel Cinematic Universe diffuse sulla piattaforma streaming della casa di Topolino, saranno rilasciati con cadenza settimanale e l'ultimo arriverà il 14 luglio. Naturalmente, i telespettatori non vedono l'ora di scoprire come le differenti versioni di Loki si avvicenderanno nello show. Come ormai sappiamo piuttosto bene, il fratellastro di Thor è apparso nei fumetti in forme assai differenti tra di loro, e sarà entusiasmante scoprirle nel corso di questi sei episodi. Tra l'altro uno degli ultimi trailer di Loki ha confermato anche la gender fluidity del dio dell'inganno, aprendo le porte ad un'innumerevole schiera di personaggi.

Su queste pagine potete recuperare la nostra videorecensione di Loki, che appunto esordisce oggi su Disney+.