Loki, la seconda stagione sarà rinviata ancora? Ecco a quando potrebbe slittare la serie

Sembra che difficilmente vedremo il debutto della Stagione 2 di Loki la prossima estate come precedentemente comunicato dai Marvel Studios. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che lo show con Tom Hiddleston sarà rinviato nuovamente a causa di alcune preoccupazioni dello studio che vorrebbe distribuire in streaming il miglior prodotto possibile.

Secondo un articolo di The Cosmic Circus, la serie dei Marvel Studios è stata posticipata da una data di uscita prevista per l'estate all'autunno 2023, con ottobre come mese di uscita più probabile. Secondo quanto riferito, la Marvel aveva fissato la seconda stagione di Loki a una "data indefinita" ma entro l'estate prossima prima di scegliere il mese di ottobre 2023.

L'articolo riporta che i ritardi della serie sono dovuti a "problemi di trama" e che Jonathan Majors continuerà a interpretare Kang il Conquistatore e le sue varianti anche nella seconda stagione di Loki. Al di là di questi ruoli già interpretati, il futuro di Majors nel MCU non è stato apparentemente definito in seguito ai recenti problemi legali dell'attore.

La prima stagione di Loki ha debuttato nel giugno del 2021. La serie segue una variante di Loki che lascia la sua linea temporale in seguito al furto con viaggio nel tempo di Avengers: Endgame del 2019. La serie ha visto l'introduzione di Colui che Rimane di Jonathan Majors - la prima versione del Kang che poi avremmo visto in una nuova variante in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e che sarà il prossimo grande villain del MCU in questa Multiverse Saga, succedendo al ruolo di Thanos nella Infinity Saga.

Ricordiamo che Majors è stato arrestato con l'accusa di aggressione e molestie a New York a fine marzo. L'attore di Creed III e interprete di Kang nel Marvel Cinematic Universe era già stato scaricato dal suo pubblicista, mentre il mese scorso l'attore è stato mollato anche dalla sua agenzia, la Entertainment 360.

Non è chiaro se questo rinvio di Loki possa voler dire che Marvel ha intenzione di mettere mano alla storia per eliminare o favorire l'uscita di scena di Majors dal MCU, ma non sembra molto probabile dato che le riprese sono terminate da tempo e il film è già alla fine della sua post-produzione.