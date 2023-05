Loki, la seconda stagione potrebbe risolvere il problema Jonathan Majors/Kang

Dopo l'arresto della star MCU Jonathan Majors il futuro di Kang il Conquistatore è sempre più ambiguo, eppure a rassicurarci è Alex Perez della rivista Cosmic Circus: stando alle sue parole, infatti, la soluzione al problema del casting sarà svelata già nel corso della seconda stagione di Loki.

"No, assolutamente no" ha dichiarato Perez in un post su Twitter. "La Marvel ha sviluppato fin troppo i retroscena del Multiverso per tornare sui propri passi riguardo Kang. La Saga del Multiverso continuerà. Per quanto riguarda Majors... tutti avranno la risposta che stanno aspettando entro la fine della seconda stagione di Loki".

Era il marzo 2023 quando Majors fu arrestato per aggressione e molestie nei confronti su una ragazza. Nonostante il processo abbia avuto alti e bassi, il mondo del cinema e della pubblicità è stato pressoché unanime nell'allontanare l'attore dai propri progetti. La Marvel, in particolare, aveva intenzione di collaborare con Majors in un gran numero di pellicole future – tra cui spiccano i prossimi capitoli sugli Avengers, The Kang Dynasty (in sala dal 2 maggio 2025) e Secret Wars (1° maggio 2026). Oltre a Ant-Man and The Wasp: Quantumania, viene ricordato per film quali Da 5 Bloods - Come fratelli, The Harder They Fall e il recente Creed III, nel quale interpretava il rivale Damian "Dame" Anderson.

I nuovi episodi sul Dio dell'Inganno, che rientrano nella Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe, debutteranno il 6 ottobre 2023 su Disney+ con Tom Hiddleston di nuovo nei panni del celebre protagonista; eppure, la data non è ancora certa: Loki 2 potrebbe essere rinviato ancora.