Loki, la seconda stagione della serie Marvel è già in lavorazione

Loki, l'attesa serie Disney+ che seguirà le vicende del Dio dell'Inganno a spasso nel tempo dopo gli eventi di Avengers: Endgame, ritornerà per una seconda stagione su Disney+ . La conferma arriva da un recente report di Deadline sul film di Star Wars prodotto da Kevin Feige.

Oltre ad anticipare che Michael Waldron, showrunner della serie con Tom Hiddleston, si occuperà della sceneggiatura del nuovo progetto del presidente dei Marvel Studios, l'autorevole sito ha infatti rivelato che l'autore verrà coinvolto "in qualche modo" anche nella seconda stagione di Loki, che a questo punto, dopo i vari rumor emersi nei mesi scorsi, possiamo dare per confermata.

Waldron si conferma dunque uno dei nomi più gettonati tra la fila della Disney, che oltre a Loki e al film di Star Wars ha deciso di affidargli anche la sceneggiatura di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pellicola prevista per marzo 2022 che firmerà il ritorno alla regia di Sam Raimi.

La Casa di Topolino ha svelato l'esplosivo trailer ufficiale di Loki lo scorso dicembre, in occasione dell'Investors Day, anticipando il suo arrivo sulla piattaforma a maggio 2021. Si tratterà della terza serie del MCU ad approdare su Disney+ dopo WandaVision (15 gennaio) e The Falcon and the Winter Soldier.