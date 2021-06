Loki, il secondo episodio sarà ancora più lungo: solo Falcon lo batte!

Il Marvel Cinematic Universe ha fatto il suo esordio nel mondo della serialità televisiva con episodi dalla durata abbastanza limitata: l'impostazione da sitcom di WandaVision ha fatto sì che i primi vagiti dello show si fermassero a 20 minuti scarsi, ben lontani dunque da ciò che sembra promettere Loki.

Il debutto da record dello show su Disney+ ha infatti mostrato i muscoli con una durata di ben 52 minuti: la serie con Tom Hiddleston alzerà però ancora di più l'asticella con il secondo episodio che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere il secondo più lungo dell'intera produzione televisiva Marvel.

Con i suoi 54 minuti, infatti, il nuovo episodio di Loki si piazza non solo davanti a quello precedente, ma dietro soltanto dal penultimo episodio della recente The Falcon and the Winter Soldier, che con una durata di 61 minuti segna ancora il record assoluto per un prodotto televisivo targato Marvel Cinematic Universe.

Resta da vedere, dunque, se la durata coinciderà con la qualità dello show: il pilot della serie sul Dio dell'Inganno, però, ci lascia ben sperare in tal senso. Durata a parte, comunque, sembra proprio che i prossimi episodi di Loki riveleranno nuovi poteri del fratello di Thor. Curiosi? Noi decisamente sì!