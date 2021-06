Loki, nel secondo episodio spunta un Easter Egg su Black Widow

Il secondo episodio di Loki, pubblicato su Disney+ lo scorso mercoledì, ha riservato diversi colpi di scena, facendo entrare la storia nel vivo. Abbiamo letto il commento di Tom Hiddleston sulla rivelazione che avviene in The Variant (questo il titolo dell'episodio), e abbiamo notato anche un riferimento a uno dei luoghi più iconici del MCU.

Ripercorriamo allora tutti i colpi di scena dell'episodio 2 di Loki, avvisando che seguiranno spoiler. Loki, Mobius M. Mobius (Owen Wilson) e la Time Variance Authority sono sulle tracce di una versione alternativa del Dio dell'inganno, che poi risulta essere la "Lady Loki" interpretata da Sophia Di Martino. Le modifiche di quest'ultima alla "linea temporale sacra" conducono anche verso un Easter Egg che chiama in causa Avengers: Endgame e il personaggio di Black Widow in particolare.

Si parla infatti di Vormir, dove un'alterazione alla linea temporale avviene il 23 aprile 2301. Vormir, come si ricorderà è il luogo legato alla Gemma dell'Anima, nonché il luogo in cui Gamora (Zoe Saldana) va incontro al suo destino in Avengers: Infinity War, e in cui Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) si sacrifica in Avengers: Endgame.

Stiamo parlando di una linea temporale che si verifica secoli dopo quei fatti, ma ai fan del Marvel Cinematic Universe difficilmente sarà sfuggito un particolare del genere.