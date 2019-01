Loki: secondo un nuovo rumor, Tom Hiddleston sarà il narratore della serie!

Dopo il successo sul grande schermo, grazie all'acclamato lavoro svolto col Marvel Cinematic Universe, Disney e Marvel si preparano a conquistare il piccolo schermo, con serie dedicate ai protagonisti più amati dei film. È il caso di Loki, serie in via di sviluppo, che vedrà Tom Hiddleston ritornare nei panni del celebre villain dei fumetti.

Non si sa molto in merito a questa attesissima serie, che ricordiamo, approderà nella piattaforma streaming di Disney. Oltre alla conferma dell'effettiva presenza dell'attore, sappiamo che la serie ci mostrerà un Loki diverso dalle precedenti incarnazioni, di cui verranno raccontate nuove storie e nuovi intrighi.

C'è solo un problema...

ATTENZIONE, SPOILER!

Chi ha visto Avengers: Infinity War, saprà bene che, all'inizio della pellicola, il personaggio viene brutalmente ucciso per mano di Thanos, il Titano Pazzo interpretato da Josh Brolin. Come può dunque, tornare in scena? L'ipotesi di molti vuole che la serie sia ambientata prima dei fatti del crossover dei Fratelli Russo, in cui un giovane Loki si diletta a fare incantesimi e a gigioneggiarsi per i meandri di Asgard.

Una teoria che, stando al recente (ed esplosivo) rumor, potrebbe non solo essere confermata, ma anche motivata da un'inaspettata rivelazione. Ebbene sì, perché stando alle parole di That Hashtag Show, la serie potrebbe introdurci ad un Dio dell'Inganno inedito e mai visto prima! Parliamo di Kid Loki, la versione adolescente del personaggio, presentata recentemente anche nei Marvel Comics.

Non solo: pare che, essendo Tom Hiddleston un attore di un certo spessore (con un'agenda fittissima di impegni), ciò potrebbe impedirgli di prendere parte ad ogni singolo episodio dello show, ma solo ad alcuni. La soluzione? Sempre secondo il rumor, Hiddleston potrebbe essere al contempo interprete e... narratore delle vicende legate al personaggio!

Una trovata che spiegherebbe quindi l'esistenza vera e propria della serie, oltre a presentarci un'avventura diversa dalle precedenti, viste nel Marvel Cinematic Universe, in cui potremmo comprendere appieno la psicologia e le motivazioni di un personaggio estremamente brillante e complesso, spesso ritratto come villain ma, in più occasioni, improvvisatosi quale valoroso antieroe dall’animo nobile.