Loki, secondo una teoria il dio dell'inganno sarebbe morto durante Thor: The Dark World

Non si diventa il dio dell'inganno per caso: il nostro Loki sa bene come depistare i suoi avversari (ma anche amici, familiari...) e, proprio in virtù di ciò, alcuni fan stanno cominciando a pensare che il nostro possa davvero averla fatta grossa ai tempi di Thor: The Dark World.

Si tratta, a dirla tutta, di una teoria davvero azzardata: la fantasia dei fan, però, ha sempre qualche probabilità di anticipare le scelte dei vertici Marvel, per cui... Insomma, non perdiamo tempo a girarci intorno: secondo la fan-theory di cui sopra, il personaggio di Tom Hiddleston sarebbe morto durante Thor: The Dark World.

All'epoca, come tutti ricorderete, il nostro finse la sua morte per poi ripresentarsi vivo e vegeto qualche tempo dopo: alcuni fan, però, hanno ipotizzato che il decesso del fratello di Thor fosse però tutt'altro che fittizio e che, in effetti, il protagonista del prossimo show Disney+ sia morto su Svartalfheim lasciando che fosse il sé stesso di un'altra linea temporale a prendere il posto di Odino.

Un piano decisamente contorto e rischioso, ma si sa... Con Marvel mai dire mai! Ritenete plausibile una soluzione di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Owen Wilson ha parlato della sua preparazione in vista di Loki; pare, inoltre, che Disney sia già al lavoro sulla seconda stagione di Loki.