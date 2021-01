Loki, secondo una teoria ha pianificato l'invasione dei Chitauri per unire gli Avengers!

E se Loki avesse invaso la Terra con i Chitauri per unire gli Avengers e rallentare l’ascesa di Thanos? Questa teoria sta girando tra i fan e chiarirebbe alcune importanti interruzioni di continuità, quell’invasione e la Battaglia di New York sono un punto chiave nell’Universo Cinematografico Marvel.

L'invasione di Loki ha spostato almeno due delle Gemme dell'Infinito: il Tesseract è finito di nuovo ad Asgard, portando infine a una scena cruciale in cui Thanos uccide Loki in Avengers: Infinity War. Nel frattempo, la Gemma della mente nello scettro di Loki è finita sotto la custodia dei Vendicatori e alla fine è stata usata per creare Visione. Quella battaglia, e quella distruzione, spronò Tony Stark a intraprendere il suo percorso di difesa della Terra, unendo tutti i supereroi.



Il trailer di Loki mostra una sequenza temporale in cui Thanos ha vinto, durante gli eventi di Avengers: Endgame Loki ha preso il Tesseract e si è teletrasportato in un'altra parte dell'universo, sfuggendo alla custodia dello SHIELD. Come mostra il trailer della serie, Loki finisce sotto la custodia della Time Variance Authority, organizzazione che monitora le varie linee temporali, il trailer mostra la TVA che stringe una sorta di accordo con Loki.



Successivamente vediamo anche Loki in abiti TVA, in piedi tra le rovine di una New York devastata. Ipotizziamo che questa era una linea temporale in cui aveva vinto e i Vendicatori erano stati sconfitti. Questo potrebbe portare a due scenari: la TVA può assegnare a Loki la sua missione, mostrandogli un futuro che solo lui può fermare; o Loki vede quell'altra linea temporale nel corso del suo lavoro per la TVA e giura che non accadrà mai.



L'invasione dei Chitauri per contrastare Thanos, è qualcosa che si addice completamente al suo personaggio che nei fumetti è stato a lungo uno dei più brillanti strateghi dell'universo Marvel. Ha tenuto le Gemme lontano da Thanos e ha fornito a suo fratello Thor un motivo per vendicarsi dopo ciò che era accaduto sulla Terra, e cosa più importante i Vendicatori hanno fatto squadra per la prima volta.



Nessuno avrebbe mai creduto che Loki stava cercando di aiutare, nessuno si fida di lui ma c’è un personaggio abbastanza potente che avrebbe potuto essere suo “complice”: Doctor Strange.



Nonostante Loki fosse considerato una minaccia per la Terra e Doctor Strange lo avesse tenuto d’occhio per questo come riferito a Thor, non è mai intervenuto per fermarlo. Avengers: Infinity War ci ha rivelato che Doctor Strange ha esaminato 14.000.605 diverse timeline e ce n'era solo una in cui gli Avengers vincevano legata, fino ad ora, al sacrificio di Tony Stark. Ma sarebbe possibile che il suo tuffo nelle linee temporali alternative abbia coinvolto anche la versione di Loki che sta lavorando per la TVA ed è quella la versione che Strange ha tenuto d'occhio nel corso degli anni, osservando ciò che Loki ha fatto su più linee temporali e realtà.

Questa potrebbe essere una svolta per la trama della serie, che potrebbe introdurre anche l'Incantatrice, e per il personaggio di Loki ucciso banalmente da Thanos, non certo una morte che gli ha reso onore. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!