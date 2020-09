Loki, secondo una teoria la serie potrebbe rivisitare i vecchi film del MCU

Le notizie sulla trama della nuova serie Loki sono ancora piuttosto scarse, e a parte una breve clip con filmati relativi alle altre serie Marvel attese su Disney+ non abbiamo visto altre immagini. Sappiamo però che una componente dello show saranno i viaggi nel tempo, come avviene ad esempio in Avengers: Endgame.

Come sappiamo, nel film dei fratelli Russo che chiude la tetralogia dei Vendicatori Loki scappa con il Tesseract, che gli dà la possibilità di spaziare attraverso le varie dimensioni e timeline.

I fan come sempre si stanno divertendo a ipotizzare scenari narrativi, e da questa considerazione è nata una nuova teoria su Loki, riportata da ScreenRant. Secondo alcuni, durante i suoi viaggi nel tempo il Dio dell'Inganno potrebbe tornare indietro, a momenti della sua storia già visti nei film del Marvel Cinematic Universe, per cambiarne il finale.

Se così fosse la nuova serie, oltre a prendere in prestito lo spunto che ha dato vita alla saga di Ritorno al Futuro, avrebbe dinamiche e potenzialità di azione pressoché infinite: basti pensare, per esempio, all'usurpazione del trono di Asgard, che potrebbe avere più successo, o alla possibilità per Loki di raccogliere le Gemme dell'Infinito per sé.

Staremo a vedere se sarà effettivamente così. Lo showrunner di Loki, del resto, ha avvertito che c'è da aspettarsi di tutto. L'arrivo di Loki su Disney+ è confermato per la primavera del 2021.