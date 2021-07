Loki, sentite il paragone di Elon Musk: 'È una versione live-action di Rick and Morty'

Si è appena conclusa, con la pubblicazione su Disney+ dell'ultimo episodio, la sua prima stagione, ma per la gioia dei fan è già stata annunciata la stagione 2 di Loki. La serie con Tom Hiddleston, che continua la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe dopo WandaVision e Falcon and The Winter Soldier, si è guadagnata anche gli elogi di Elon Musk.

Sul suo profilo Twitter, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'imprenditore ha scritto di aver apprezzato Loki, e si è lanciato anche in un confronto con un'altra serie molto amata.

"Loki è piuttosto bello. Fondamentalmente, è un Rick and Morty live-action, con un lungo arco narrativo su una storia d'amore" scrive Elon Musk.

I viaggi nel tempo e l'esistenza di varie dimensioni, in effetti, sono comuni a entrambe le serie, e il paragone è meno azzardato di quanto possa sembrare in un primo momento. Elon Musk, inoltre, è particolarmente affezionato a Rick and Morty, in cui è apparso anche nella parte di sé stesso (nell'episodio One Crew Over the Crewcoo's Morty, nella stagione 4), per cui si tratta di un complimento sincero nei confronti dei Marvel Studios e di Loki. Detto questo, naturalmente, si tratta di due serie profondamente diverse.

Se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata alla nostra recensione del finale di Loki. Fateci sapere anche, nei vostri commenti, che ne pensate del paragone fatto da Elon Musk e del confronto tra Loki e Rick and Morty.